Paceños y cruceños no dan tregua en el Apertura

No dan tregua. The Strongest (25), Guabirá (23) y Oriente Petrolero (23) no perdonaron a sus rivales en la decimotercera fecha del torneo Apertura y no sueltan los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los tres consiguieron una victoria y siguen en la lucha por alcanzar a Bolívar que, a pesar de su derrota, sigue siendo el líder con 28 unidades. Blooming (22) se quedó quinto tras la derrota sufrida en el Tahuichi.

El Tigre goleó a Petrolero del Chaco (5-1), en el Hernando Siles, y se metió nuevamente en la pugna directa con la academia paceña, que está en la cima de la tabla. Los atigrados tienen un partido menos –tiene que jugar contra Oriente Petrolero- y si consiguen una victoria quedarán igualados en puntos con los académicos, también en actuaciones. Se jugará el miércoles 10 de mayo, en el Tahuichi.

En el Gilberto Parada, el equipo azucarero no solo ganó por 2-1, sino que le puso un freno al líder. Los rojos vuelven a estar entre los primeros -son terceros con 23 puntos- y anuncian que no bajarán los brazos hasta conseguir un torneo internacional. Tienen como arma principal a uno de los goleadores del campeonato, que aún está en juego, Carlos Saucedo, que sumó su undécima conquista personal, que le da esperanza a su equipo.

Mientras que los refineros, hicieron todo para bajar de la pelea a la academia cruceña ganándole por 0-3, en el clásico cruceño 178. Sumaron 23 puntos, igual que los del Norte, pero son cuartos por diferencia de gol. Uno de sus capitanes, Pedro Azogue, aseguró que ellos dejan todo en la cancha los 90 minutos para seguir en la lucha por el título del campeonato, solo miran la Copa.

Tabla de posiciones

1. Bolívar 28 Pts.

2. The Strongest 25 Pts

3. Guabirá 23 Pts.

4. Oriente P. 23 Pts.

5. Blooming 22 Pts.

6. San José 18 Pts.

7. Nacional P. 17 Pts.

8. Real Potosí 15 Pts.

9. Sport Boys 14 Pts.

10. Wilstermann 14 Pts.

11. Universitario 10 Pts.

12. Petrolero 10 Pts.