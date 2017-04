Las 10 de DIEZ con el goleador de clásicos

Se sinceró. El goleador de los clásicos cruceños -junto a Horacio Baldessari- Gualberto Mojica habló en el sector Las 10 de DIEZ. El mediocampista de Guabirá es el máximo artillero, entre los jugadores vigentes, con 17 tantos, e iguala el récord del exfutbolista argentino. Su deseo por sobrepasar esta marca está vigente y tiene ganas de volver al equipo que le abra las puertas para cumplirlo.

“Es algo que yo no me esperaba”, fue la primera frase que lanzó Mojica en la entrevista especial con miras al clásico cruceño 178. El volante, que anotó 8 tantos con Blooming y 9 con Oriente, indicó que ahora siente nostalgia por no estar ahí, en uno de los dos equipos más grandes de Santa Cruz. Mojica, como se caracteriza, fue frontal y no se guardó nada con DIEZ.

Mojica militó en Blooming en tres oportunidades diferentes (2004-2006, 2008 y 2010) y en Oriente en cuatro (2009, 2011-2013, 2014-2015 y 2016). Actualmente juega en Guabirá y en marzo pasado vivió su primer clásico fuera de estas dos instituciones, después de bastante tiempo. Mojica contó que lo vivió tranquilo. “Venía con una buena racha con Guabirá, así que estaba enfocado en mi equipo”, dijo.

