Jugadores del Toro cobran y vuelven a la normalidad

Luego de una reunión que comenzó el lunes por la noche y concluyó la madrugada de este martes, el presidente de Sport Boys, Carlos Romero, dio solución al reclamo de los jugadores. El titular pagó el 50% del sueldo febrero, pendiente, y hoy todo volvió a la normalidad en el equipo de Xabier Azkargorta que se alista para recibir a Godoy Cruz, de Argentina, este jueves (20:45) en el Tahuichi, por la Copa Libertadores.

El plantel no se entrenaba desde que llegó de Argentina, el pasado viernes, debido a que la dirigencia warneña no había cumplido con pagar un mes de sueldo a todo el plantel profesional, pues solo canceló completo a los que viajaron a Mendoza para jugar ante Godoy Cruz (el jueves pasado). Eso molestó a los que se quedaron, pero una vez todos juntos de nuevo decidieron no trabajar hasta que se cumpla con el 50% faltante.

Así fue que el lunes, por la noche, Romero convocó a todos los jugadores para cancelar lo pendiente y de paso conversar uno por uno, en privado, para hablar de otros temas más.

Una vez cumplido el pago, este martes los jugadores volvieron a entrenarse en el estadio Édgar Peña Gutiérrez, de cara el duelo ante los mendocinos, por la vuelta del grupo 6 de la Libertadores.

El Toro está último en su grupo, con un punto, por lo que está obligado a ganar a los argentinos (líderes, con 7 unidades) para mantener sus chances de clasificación. En la misma serie están Atlético Mineiro y Libertad, ambos con cuatro.