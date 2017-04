Rodríguez: “No me siento dueño del puesto”

El lateral izquierdo de Oriente Petrolero Francisco Rodríguez afirmó que trabaja duro en los entrenamientos para abrirse un espacio entre los titulares, ya que es consciente que no tiene el puesto asegurado. Por los visto en los últimas prácticas, ‘Pancho’ será parte del onceno que enfrentará a Blooming, este domingo en el Tahuichi (19:30).

“No me siento dueño del puesto, hay mucha competencia. Gracias a Dios, hoy me toca jugar”, dijo Rodríguez este martes en el programa radial Los Más Buscados de DIEZ. El zurdo fue titular en los últimos tres partidos en el equipo de Eduardo Villegas.

El lateral afirma que cada miembro del plantel necesita confianza y minutos en el terreno de juego para poder desenvolverse de la mejor manera. “Para un jugador es fundamental la continuidad”, comentó Francisco. El cochabambino se formó en Argentina y en Chile, estuvo en Colo-Colo y Unión Española. Antes de llegar a Oriente jugó en Aurora, Wilstermann y en Bolívar.

“Esperamos regalarle una alegría a la hinchada este domingo”, fue la promesa de ‘Pancho’, aunque sabe que en la vereda del frente se chocará con un equipo que viene motivado, ya que la academia cruceña viene de vencer a Sport Boys.

Rodríguez destacó la delantera y los laterales que tiene Blooming. “Los dos atacantes que tienen ellos (César Pereyra y Blas Pérez) hacen muchos goles, se han asociado muy bien. Además, aprovechan bien sus carrileros, pero nosotros tenemos que pensar que podemos aprovechar los espacios que dejan en las bandas”, sostuvo.

El defensor cree que su equipo tiene las condiciones para vencer en el clásico. “Tenemos jugadores rápidos y potentes. Si hacemos las cosas bien podemos quedaros con el clásico”, finalizó.