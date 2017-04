Villarroel quiere recobrar protagonismo en Oriente

El objetivo principal de Moisés Villarroel en Oriente Petrolero es recobrar ese protagonismo que tuvo cuando dio sus primeros pasos en la Liga, vistiendo la camiseta de Blooming. El joven, de 19 años, se viene adaptando a una función que tiene que cumplir dentro del equipo, donde la principal prioridad es la marca y luego atacar.

“Me siento cómodo en la posición que juego, que es volante por izquierda. Me gustaría pasar más al ataque, pero el entrenador me pide que haga la función de marcar. En la selección jugué en ese puesto, me cuesta un poco, pero mi objetivo es recobrar protagonismo”, manifestó el volante al programa radial Los Más Buscados de DIEZ (103.3 FM).

El volante será titular el domingo ante Universitario de Sucre, reemplazando a Pedro Azogue, que será reservado de cara al clásico. Pese a no tener muchos minutos desde el inicio, Moisés quiere aprovechar las chances que le otorga Eduardo Villegas para jugar en el Tahuichi. “Espero tener más continuidad que en Bolívar. Quiero ser campeón con Oriente”, comentó el mediocampista.

Esperaba jugar en la Verde

El jugador Moisés Villarroel no ocultó su decepción por no estar de entrada en la selección nacional en el partido ante Argentina, en La Paz. El volante consideró que lo mostrado en el torneo Sudamericano sub-20 de Ecuador con la Verde le daba una chance para ser tomado en cuenta por Mauricio Soria para enfrentar a la Albiceleste.