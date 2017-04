Blas Pérez, listo para volver al onceno en Blooming

¡Está de vuelta! El delantero de Blooming, Blas Pérez, se recuperó al cien por cien de un desgarro, que sufrió cuando se sumó a su selección, y está listo para ser tomado en cuenta en el partido contra Sport Boys. El duelo está acordado para este domingo, desde las 15:00, pero se espera confirmación ante falta de escenario deportivo. “Me han dicho que (estos partidos) siempre han sido de alta intensidad y de mucho orgullo”, dijo el atacante.

Blas se sumó a sus compañeros, este martes, y está en condiciones de disputar el compromiso ante los warneños. “Ya desde hoy, gracias a Dios”, expresó muy contento el ‘Súperratón’. El panameño fue cuidado hasta lo último para que no se resienta de su lesión tras compromisos de bastantes trámites. No estuvo en la goleada ante The Strongest, precisamente para no arriesgarlo, ya que después de la duodécima fecha se juega el clásico cruceño.

“Será un partido difícil, pero no imposible, prácticamente es cancha de los dos así que vamos a estar en compañía de nuestra gente (la hinchada)”, enfatizó el panameño sobre el partido ante los azules. El duelo marcará el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura. “Hay que empezar con pie derecho la segunda ronda. Hay que sumar lo que más se pueda, porque en la altura no es fácil”, agregó.