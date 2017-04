Ubirajara Veiga: “Lo que buscamos es ascender”

Llegó sin hacer mucho ruido a pesar de su dilatada carrera como técnico con 28 años trabajando en más de 30 clubes de varios países: Brasil, Perú, China, Tailandia, Italia y Uzbekistán. Además dirigió la selección de este último en las eliminatorias para el mundial. El brasileño Ubirajara Veiga comenzó a ver los frutos de su trabajo en Destroyers a los tres meses de asumir para que luego el equipo entusiasme a su hinchada con una racha sin perder que ya está en los 45 partidos y que comenzó el 17 de marzo de 2016. Además, su equipo es puntero en la Primera A y en la Copa Simón Bolívar.

Ubirajara (62 años), que asumió el mando en agosto de 2015, reveló cuáles son sus secretos para mantener el invicto que lo acercan a los objetivos, uno de ellos el ascenso a la Liga. Recordó que nunca antes tuvo esta marca sin perder, pero que casi siempre cumplió sus metas.

¿Cuál es el secreto para mantener el invicto de 45 partidos de Destroyers?

El secreto es la disciplina, las cualidades de los jugadores y la directiva dando todas las condiciones para el trabajo. También hay que destacar el cambio que hubo pues cuando llegué a los jugadores de Destroyers les faltaba más profesionalismo, ahora todos son profesionales.

¿Tiene un ABC para guiarse?

Claro que sí, se basa en la humildad, la disciplina, la fe, el equilibrio y la inteligencia. Con ello ya dirigí en Destroyers en 65 partidos, con 45 triunfos, 14 empates y 6 derrotas.

¿Qué tanto cambió su equipo en cuánto a nombres?

Cambió poco, ya que estaba formado por jugadores jóvenes y de experiencia. De un año para el otro cambiamos entre tres a cuatro futbolistas. Lo importante es que la mentalidad de trabajo de nosotros no cambió, pues estamos convencidos de que solo así se logra cumplir los sueños.

¿A esta marca récord le falta un título?

Sí. El año pasado quedamos a un paso de lograrlo en la ACF (perdieron la final por penales con Real América), pero lo más importante es que era un inicio de trabajo y hoy hemos mejorado bastante. Ahora estamos trabajando teniendo en la mira las coronas de la Simón Bolívar y de la ‘A’. De las dos la más importante es la Simón Bolívar.

¿Dónde metió más mano para la transformación?

En la manera de jugar, pues el fútbol se lo debe practicar con alegría porque el futbolista está haciendo lo que más le gusta. Además, tienen que tener presión contra el rival y jugar de local o visitante de la misma manera.

Y la disciplina...

Cuando llegué a Destroyers la primera cosa que pregunté a la directiva fue sobre la disciplina. También expliqué a los dirigentes que no me gusta la interferencia en el trabajo que hago.

¿Qué pasa con los jugadores indisciplinados?

El indisciplinado es el que no se cuida fuera de la cancha, llega atrasado, falta a los entrenamientos y no entrena con ganas. El jugador tiene que ser un ejemplo, y el entrenamiento debe realizarlo con muchas ganas y sentimiento; y con las horas de descanso tiene que tener profesionalismo. No me gusta el que no se cuida y no respeta sus horas de sueño. El que no tiene disciplina no se queda en este plantel. No voy a dar nombres, pero tuve dos casos de jugadores así y ya no están acá.

¿Alguna vez se acercó a la marca actual de imbatibilidad?

Llegué a 37 encuentros sin perder, en Sergipe, en Brasil. Pero esto no es solo mi trabajo porque hay un equipo que me apoya. En Destroyers, por ejemplo, están Boris Alvarado (fisioterapeuta), Willian Rojas (utilero), José Erlan Rodríguez (preparador físico), Alejandro Villegas (entrenador de portero), Flavio Villa (médico). También están los jugadores que aceptan la manera de trabajar.

¿Desde cuándo comenzó a creer en este equipo?

Después de tres meses desde mi llegada, pues antes el equipo no ganaba y al contrario empataba o perdía. Fue clave que los jugadores asimilen la manera de jugar que me gusta.

¿Qué tan complicado es mantener la motivación?

Es una de la cosas que procuro trabajar siempre. Lo tenemos a Wálter Castedo, dirigente de Destroyers, que es sicólogo y que también colabora mucho. También yo aportó con mi experiencia haciendo énfasis en que aún no se ganó nada y que hay que tener humildad y los pies en la tierra.

¿En qué hace hincapié?

En situaciones de partido. En mi caso veo los defectos en los triunfos y en las derrotas miro mucho las virtudes. Las derrotas también tienen cosas buenas, entonces es mi trabajo mantener ese equilibrio.

¿Cuáles son los sueños por cumplir con los ‘cuchuquis’?

Todos los días tengo un sueño que cumplir, que apunta a que el trabajo sea bien realizado y dé los frutos deseados.

¿Cuáles de sus futbolistas están listos para jugar en la Liga?

Por la manera que se ha trabajado desde mi llegada, en marzo de 2015, todos están preparados para jugar en cualquier equipo liguero.

¿Alguna vez dijo aquí se acabó el invicto de Destroyers?

La imbatibilidad no me preocupa, lo que buscamos es ascender. Los jugadores saben eso, y tampoco se preocupan por ello. Claro que es lindo estar invicto por tanto tiempo, pero el objetivo mayor es llegar a la Liga.

¿También hubo entendimiento con el presidente de Destroyers, Pedro Rivero Jordán?

Sí, porque es similar a mi persona en disciplina y seriedad, y eso fue muy importante para que pueda conducir bien mi trabajo. Es uno de los mejores presidentes con los que he trabajado hasta hoy. En realidad la directiva completa trabaja muy bien, entre ellos Robert Blanco, que está todo el día acá. También Wálter Castedo colabora bastante.

¿Ya tuvo ofertas para dirigir en la Liga?

Respeto al equipo con el que trabajo y lo que ha habido es mucho comentario. Pero yo no doy espacio para eso y recién pienso en otro club cuando acaba mi contrato. Por el momento estoy muy satisfecho en Destroyers y lo que quiero es primero lograr ascender a la Liga. En agosto acaba mi contrato y de ahí veremos qué pasa.

¿Dirigir a la selección boliviana lo atrae?

Ya fui entrenador de selección en Uzbekistán, con buen trabajo. Además la selección boliviana tiene entrenador y yo respeto mucho a las personas.

¿Cómo llegó a Destroyers?

En los países que dirigí fue por mi trabajo porque no tengo empresario, mi empresario es Dios. En Destroyers me contactaron por mi currículum, que fue lo que convenció a la directiva.

¿Cuántos equipos dirigió en 28 años de carrera?

En total son unos 30 clubes, en algunos de ellos estuve al frente en más de una ocasión.

¿Qué se viene de aquí para adelante?

Vamos paso a paso, partido a partido. Estamos disputando la ACF y la Simón Bolívar, a ambos torneos tenemos que encararlos con muchas ganas. El grupo sabe que el equipo nuestro no es imbatible y algún día va a perder. Ese día que perdamos un partido, el otro equipo debe salir muy desgastado por el gran esfuerzo que hizo.

¿Cuál es el mejor jugador del mundo?

En este momento Neymar que está en un excelente nivel y lo demuestra en su equipo, Barcelona, y en la verdeamarilla. Ney está mejor que su compañero en el Barza, Lionel Messi, y que Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. Claro que hace un año no era aún el mejor, pero actualmente lo es.

¿Brasil es candidato para ganar el Mundial de Rusia 2018?

Claro con Tite al mando. El entrenador está haciendo un buen trabajo. Con él jugamos juntos en mi época de futbolista y es mi amigo. Hablamos la última vez hace unos 6 meses. Él es una persona trabajadora y honesta, y le gusta el fútbol alegre.

¿Qué es lo que no tolera?

La indisciplina y la falsedad. Me gusta que haya las cosas más lindas que Dios nos dio como la sinceridad y la transparencia.

¿Cómo se imagina al final de temporada?

No me gusta pensar en el futuro, sino en el día a día. Si uno piensa en lo que va a suceder hay mucho desgaste y eso al final afecta. Yo vivo el día a día.

¿No ganar un título sería un fracaso?

No un fracaso porque es un trabajo que está muy bien hecho. Tampoco fue fracaso cuando perdimos el título de la ACF en los penales. Ahora si miramos todos los partidos del anterior torneo de la ACF Destroyers mostró buen fútbol, así como se lo está haciendo actualmente. Ahora, si no logramos nada tenemos que saber vivir con eso, pero no pasa por mi cabeza ni por la de los jugadores y directiva no conquistar el gran objetivo de ascender.