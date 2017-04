Enzo Maidana: “La mala racha quedó atrás”

Sin duda que se volvió un referente en Petrolero del Chaco por sus goles, su entrega y su garra similar a la de un oriundo de Yacuiba, un chaqueño. Sí nos referimos a Enzo Damián Maidana, que no solo ha logrado ser una ‘estrella’ en el conjunto verdolga, sino que ahora es el máximo artillero de la Liga, junto a Gastón Sirino (Bolívar), ambos con ocho goles. Su objetivo es seguir así hasta el final de la segunda rueda del torneo Apertura, pero la prioridad es ser un aporte para el equipo.

El ‘Jopo’, como le dicen, llegó a Bolivia como refuerzo del descendido Universitario de Pando. Lo trajo el entrenador argentino Claudio Marrupe –ambos son de Tucumán-. “El equipo no pasaba por un buen momento, pero me servía para mostrarme en el fútbol boliviano”, admite el atacante argentino, de 29 años. Una vez en el conjunto chaqueño se consolidó como un referente en el ataque y hoy es un fijo.

Enzo, Petrolero no pasa por buen momento, pero usted es el goleador de la Liga junto a Gastón Sirino…

La verdad, te soy sincero, no le prestaba mucha atención a la tabla. La idea era salir de la mala racha (como equipo) con la que veníamos. Sabíamos que era un partido muy duro (ante Wilstermann) pero logré anotar dos goles. El objetivo es seguir convirtiendo para continuar apoyando al equipo. En lo personal también hace bien.

A pesar de no ganar, el equipo sí generaba situaciones para que usted convierta…

Es mérito del equipo (los goles) en realidad, porque eso hace que nosotros tengamos situaciones para marcar. Si bien no veníamos jugando muy bien, creábamos situaciones importantes. Ahora con el partido de ayer, en el que tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras, seremos duros de local.

Rodrigo Vargas encajó muy bien con usted y Jeison Quiñones, ¿Cómo se comunican en la cancha?

Con Jeison nos conocemos hace ya como año y medio, siempre nos complementamos muy bien con él. Ahora que ya llegó Rodrigo (Vargas), del que todos ya hemos visto sus cualidades, y nos llevamos bien en la cancha los tres. Siempre cuando agarra la pelota uno, los otros dos sabemos que tenemos que hacer algún movimiento como ayer. En cualquier momento te dejan mano a mano con el arquero.

¿Qué le faltaba al equipo para volver a la victoria?

Nos faltaba mantener el cero en el arco, ser un equipo compacto, un equipo aguerrido, eso nos estaba faltando. La mala racha quedó atrás. Tenemos que pensar en lo que se viene. El viernes ya tenemos otro partido, en el que intentaremos jugar igual o mejor que el anterior (ante Wilstermann).

¿Fue clave la llegada de Fabriciano González para ganar de nuevo?

Siempre los cambios son buenos, con el respeto que se merece el profe (Milton) Maygua. El profe Fabri González llegó a corregir los errores que veníamos cometiendo, pero recién ayer le pudimos demostrar un poco de lo que él nos pide, nos da toda la confianza para jugar. Ahora estamos enfocados en el trabajo táctico.

Además de la Liga, les toca encarar el partido de vuelta por la Sudamericana, ¿cómo afrontar este marcador adverso (1-3)?

Tenemos que comenzar a hacer bien las cosas en el torneo local y así hacer un buen partido allá (en Quito). Si bien perdimos muy feo aquí, vamos a ir a dejar una buena imagen a Quito. Tenemos que ir a jugar de igual a igual. Sabemos que será difícil, pero hasta que llegue ese partido, vamos a ser un equipo muy sólido.

¿Pesará la diferencia física con los ecuatorianos?

Es verdad, que nos sentimos superados ampliamente porque sí hay diferencia física y otro ritmo de juego. Pero cuando nos tocó medirnos a ellos, éramos un equipo que aún no lograba interpretar lo que nos pedía el técnico

¿Dónde se ve en el próximo torneo?

Mi mentalidad siempre es crecer en lo futbolístico, pero ahora no pienso más allá del 31 de mayo, cuando se me vence mi contrato. Me caracterizo por ir pensando partido a partido. Por ejemplo, ahora lo único que trato de pensar es en el partido del viernes (ante Nacional Potosí). Lo que intento es dar lo mejor de mí. Después veremos dónde está mi futuro.