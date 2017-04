Oriente busca levantarse y frenar al líder del torneo

¡A levantarse! Oriente Petrolero no tiene de otra, ya que de nada le sirve mirar la derrota sufrida, este domingo, ante Nacional Potosí (3-1), pues se le viene un duro compromiso la siguiente fecha, ante Bolívar. La delegación que estuvo en la Villa Imperial llegó, este lunes, a las 10:30, aproximadamente, a Santa Cruz para iniciar el plan para frenar a la academia paceña.

“Lo importante es parar un poco a Bolívar, que viene muy bien, que viene en alza, que ha perdido solo un partido y que tiene mucha ventaja en el campeonato”, dijo a DIEZ el lateral izquierdo del conjunto verdolaga, Francisco Rodríguez. Los verdolagas son conscientes de que no se pueden equivocar, ya que el partido ante la academia es en el Tahuichi, este domingo (19:30).

Oriente cayó por 3-1 ante Nacional Potosí, este domingo, en un partido para el olvido. Los cambios presentados por Eduardo Villegas –seis- no rindieron como se esperaba en la previa del compromiso. “Todos veníamos entrenando de la misma manera. En lo personal, no venía jugando y estaba muy feliz de que se me dé una oportunidad. Ingresamos con las ganas de hacerlo bien y ser un aporte para el equipo”, añadió.

“Lo importante es dar la vuelta a la página lo antes posible, el domingo tenemos un partido muy importante ante Bolívar”, enfatizó el defensor, que fue uno de los jugadores que ingresó ante los de la banda roja para dar descanso a sus compañeros. El equipo volverá a los entrenamientos este martes, en la mañana, para corregir los errores y planificar el duelo ante los celestes paceños.