Molina promete un mes de sueldo a los jugadores

El presidente interino de Blooming, Esteban Molina, afirmó que este jueves se cancelará un mes de sueldo al primer plantel. “Esperamos que mañana sea el pago a los jugadores”, dijo Molina este miércoles en Los Más Buscados de DIEZ.

El dirigente asumió hace dos días las rindas de las institución celeste, luego de la renuncia de Wilfredo ‘Coco’ Áñez, y aseguró que su primer objetivo como presidente será cancelar un salario. “Queremos mantener al plantel tranquilo con la cabeza en el fútbol”, agregó.

Molina estará al mando de Blooming hasta las elecciones del nuevo directorio, que está fijado para el 20 de mayo. El mandamás del club celeste aseguró que espera “dejar la casa ordenada” hasta la fecha de los comicios.

Por otro lado, Molina aseguró que no insistirá por permanecer como dirigente de la academia cruceña y que no tiene problema en cerrar el ciclo. "No tengo la intención de estar en una cartera. Aunque siempre voy a estar dispuesto en ayudar a Blooming", sostuvo.