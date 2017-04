Bendek: "Mi sede no se vende, eso es estúpido"

El expresidente de Blooming Carlos 'Pimpo' Bendek, uno de los dirigentes más exitosos en la vida institucional de la academia cruceña, no se anduvo con vueltas a la hora de analizar la complicada situación por la que atraviesa el club. "Eso de mi sede no se vende es estúpido porque nos estamos ahogando en un vaso de agua teniendo cómo solucionar", afirmó.

Bendek, sin embargo, señaló que tampoco le gustaría vender parte de los terrenos, pero si no hay otra forma de solucionar "hay que hacerlo", indicó al programa Los Más Buscados de Diez. Lamentó que en el club se cambien tantos presidentes en una sola gestión. "En cuatro años habrá cinco presidentes. Es algo a lo que esta dirigencia lo ha llevado lastimosamente", señaló.

Estoy buscando la gente adecuada porque hay una deuda bastante grande y hay que ir con bastante dinero para tratar de solucionar las cosas inmediatas y tener tiempo de pensar bien qué es lo que se va a hacer con un proyecto a mediano y largo plazo.

A continuación te dejamos las frases textuales de los diferentes temas a los que se refirió Bendek.

¿Por qué se fue el último presidente?

Hay que ver por qué se fue el anterior presidente (Wilfredo Áñez), que creo que estaba pagando sueldo y estaba llevándolo bien al plantel y de la noche a la mañana renuncia cuando había dicho que se iba a quedar hasta las elecciones (20 de mayo). Hay que ver cuál es la causa que lo ha motivado a irse. Me extrañó que se hubiera ido".

"Directorio Trucho"

Después de Tito Paz, soy el segundo presidente que más años ha durado en la institución. Lo mío es imposible inhabilitarme. Debo alguna cuota pero eso es cuestión de un minuto pagarla. No hay por dónde se me inhabilite. Si han elegido a tantos presidentes. Desde el mismo directorio que está en función, es un directorio trucho, que no se adecuaron a las normas y a las reglas de los estatutos de Blooming. No respetaron nunca nada.

Superar el momento

Blooming es una institución grande, lo que pasa es que ha estado muy mal llevada. Se perdió toda institucionalidad. Recién se ha repuntado en la cuestión de lo deportivo. El candidato que entre debe solucionar la cuestión de la deuda y todo para empezar una nueva era en Blooming porque así como lo está llevando esta gente no puede ir a ningún lado sino al desastre.

Deuda en su gestión

Cuando yo lo agarré había 700.000 dólares en deudas y bastantes juicios y lo fui solucionando. Ahí están los balances, y cuando lo dejé era cerca de 800.000 dólares la deuda. Tarabillo (Ricardo) lo dejó con 1.600.000 dólares de deuda y ahora es 3.300.000 dólares en deuda, qué más vamos a hablar.

"No sabe matemáticas"

Él (Erwin Peredo) fue vicepresidente (en su gestión). Como dije anteriormente. Recibí a Blooming con una deuda de 700.000 dólares y lo he dejado con cerca de 800.000. Lo que pasa que (Happy Peredo) no sabe matemáticas. He comprado cerca de 3 hectáreas de tierra, he construido, he hecho muchas cosas en Blooming. En ese entonces gasté más de 200.000 dólares en los terrenos y otros 200.000 en construcción. Yo creo que se ha invertido cerca de medio millón de dólares. Ahora cada pedazo que compré vale más de medio millón de dólares.

También logramos, dos campeonatos, dos subcampeonato, dos Copa AeroSur y tantas cosas que le hemos dejado a Blooming. El detalle es que uno se desespera viendo que Blooming ha perdido la institucionalidad. Ha perdido muchas cosas en estos años que han pasado.

"Eso de que mi sede no se vende es estúpido"

Yo tampoco quisiera vender. He estado viendo muchas alternativas para poder salvar. Si se puede salvar bienvenido, pero si Blooming se va a hundir más por no vender un pedazo de tierra hay que hacerlo, hay que ser sincero y realista. "Eso de que mi sede no se vende es estúpido porque nos estamos ahogando en un vaso de agua teniendo cómo solucionar.

Confirma su candidatura

Estoy viendo cómo juntar unas 15 o 20 personas, que pongan por lo menos de a 50.000 dólares. Ahora ya tenemos unas ocho personas que pueden poner, pero nos falta la otra mitad. Lo primero que hay que solucionar son las cosas y deudas importantes del club, como impuesto y lo de Negrete.