Maximiliano Freitas, del banco a figura del partido

Los aplausos cuando se puso la camiseta oficial para ingresar al partido, no fueron casualidad. Los hinchas de Oriente Petrolero reconocen las habilidades del delantero Maximiliano Freitas, que ingresó a 30 minutos del final y le cambió por completo la cara al compromiso y al resultado para su equipo. Los verdolagas lograron una victoria por 2-0 ante Wilstermann este domingo.

Freitas era consciente de que no podía fallar, el error no era válido para el uruguayo, así que desde el primer minuto de su ingreso fue incisivo y no dejó de incomodar al guardameta Raúl Olivares. Antes de su gol, tuvo tres llegadas claras; la primera pegó en el palo, la segunda pasó a centímetros del arco de Olivares y la tercera fue otro potente remate de riesgo. El charrúa marcó el primer tanto que desató la euforia de los hinchas verdolagas, que ya estaban molestos.

Su despliegue físico, su técnica y sobre todo su ‘hambre’ por mostrar que está para jugar desde inicio, se vieron desde el primer hasta el último minuto que estuvo en la cancha. Si bien las decisiones la toma el entrenador, Eduardo Villegas, el atacante demostró que está para ser titular. ‘Maxi’, que también asistió a José Alí Meza para sellar la victoria, respondió a la expectativa de todos.