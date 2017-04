El mejor relator de fútbol que ha tenido Santa Cruz de la Sierra está de regreso. Bismark Kreidler sigue siendo una voz autorizada para narrar y mover la pasión de los futboleros. Su retorno es un hecho y lo hará a través de EL DEBER Radio 103.3 siendo la cabeza de un equipo de periodistas que trae varias sorpresas y que trabajará bajo el sello de DIEZ Radio. Desde hace tres semanas ya viene participando como panelista del programa Los Más Buscados de DIEZ, pero desde este jueves su voz volverá a ganar las ondas. Aquí, una previa con el hombre cuya voz marcó una época.

¿Qué es para Bismark Kreidler un relato de fútbol?

Es llegar al gran público que le gusta el fútbol y que siente, a través de una transmisión, un relato que, en el caso mío, es un relato fidedigno y una emoción de sentir el fútbol para transmitírselo a la gente. Hay partidos que no son de lo mejor, pero el relator sabe que el gol, la jugada, el trabajo de los dos rivales, es fundamental para darle satisfacción al que está siguiendo el fútbol.

¿Un canal directo?

Con seguridad, porque es la gente que no está en un estadio la que recibe la emoción de un partido de fútbol.

Esta ciudad es una plaza que con cuatro equipos en la Liga mantiene buen fútbol y buenos relatores, ¿es así?

Yo creo algo que es importante, que Santa Cruz ha mantenido expresiones deportivas, y en los relatos, sobre todo, muy importantes, han surgido nuevas figuras que le han dado al relato una presencia realmente destacable.

¿Qué aspecto es innegociable en una narración?

Creo que esto es lo más importante: es la verdad en la cancha. Estar concentrados y seguir jugada a jugada un partido de fútbol, con una propiedad que cada relator se la tiene que dar. Qué es lo que está pasando en cada jugada.

Cuando habla de la verdad de la cancha, ¿a qué se refiere?

Ser fiel a lo que está ocurriendo en el campo. Por ahí he escuchado relatores, no necesariamente de acá, que le mienten al público, y esto no es correcto, porque el fútbol parte de alguna base científica, que es el trabajo que realiza un deportista en un campo determinado, por tanto se necesita reflejar esa verdad.

¿Cuán importante es la emoción?

Es lo más importante, básicamente cuando un equipo está atacando, porque el equipo que ataca da una sensación de peligro en la defensa rival, y mucho más si llega al remate final o a la concreción del gol. Creo que la parte emocional en este aspecto, durante un partido, es clave. Lo contrario significaría que para la gente usted le cante un bolero sin altibajos y que esté en una sola dimensión para que no se entusiasme; al oyente, en cambio, hay que entusiasmarlo con el relato.

¿Cómo puede descubrir un aficionado que la narración de los partidos es lo suyo?

Primero que es una aptitud ser relator, porque si no tiene aptitud se va a quedar simplemente con el gusto. Es como para ser cantor usted tiene que tener aptitud para comenzar a cantar y después intentar cantar bien. Tiene que ensayar mucho un relator antes de largarse para el público, porque si no, el fracaso va sumando negativas en la aspiración de uno.

¿Dónde se descubre?

Yo comencé a relatar fútbol el 68 en Santa Cruz, en radio Centenario, siendo los primeros relatores que surgimos en la época -más otros comentaristas-, en los campeonatos de la ACF. Pero tuve después -y esto para mí fue verdaderamente un desafío- que salir del país el año 71 a Salta, Argentina, y a partir del 72 fui relator de la única radio comercial, que era LW9 Radio Salta. Y me tocó de esas cosas inesperadas para un relator, transmitir, el 25 de mayo del 72, un partido entre las selecciones de Argentina y Paraguay.

¿Todo de inmediato?

Nunca había transmitido ni a la selección boliviana. Aquella vez sí, y fue mi examen de ingreso para entrar como relator a la radio de Salta y de ahí no dejé hasta el año 78 en el Mundial, que no transmití, por supuesto, pero estuve por cuenta del Tribuno de Salta y también como corresponsal de EL DEBER y logré un recorrido periodístico como relator, realmente. Conocí 20 de las 24 provincias argentinas relatando fútbol porque me contrataba Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que en los campeonatos nacionales era el mejor equipo del noroeste argentino, y yo acompañaba a la delegación de LW8 radio San Salvador de Jujuy. Y ahí, claro, tomé forma de ser un buen periodista y un buen relator de fútbol antes de volver a Bolivia.

¿Y al volver al país?

Hice mi propia estructura conociendo cómo se manejaban los equipos periodísticos. Ahí es donde nace Campeones del Deporte, en homenaje a un departamento como Santa Cruz, y al fútbol cruceño, que ya tenía en Oriente a su campeón. Luego me quedé trabajando en esto de manera permanente, estuve, inicialmente, en Marítima, después compré radio El Espectador, estuve dos años con esta radio, que fue la más deportiva de Santa Cruz y después me tocó dejar por una obligación de servidor público al ser presidente del Concejo Municipal el año 97, por esto dejé el relato de fútbol.

¿Qué lo motiva a volver?

Dos cosas, una de ellas que la gente siempre me pregunta por qué no vuelvo a relatar. Y la segunda, que cuando me habla EL DEBER Radio se me ocurre que es por la trayectoria y que puedo incorporarme a un equipo que está bien formado, tanto para el trabajo periodístico en estudio como para transmitir fútbol, con dos comentaristas excelentes como Jaime Galarza y Mario Flores, otra gente como la de la Redacción de DIEZ en EL DEBER y un equipo más (el de transmisiones) que se viene, que nos va a dar la pauta de que vamos a hacer un trabajo desde el estadio y desde donde nos toque, del nivel que se merece la audiencia de Santa Cruz.

¿Cuál es el abecé que un director debe marcar bien?

Primero, la puntualidad para asistir a su fuente de trabajo. Segundo, que deben tener aptitudes, aunque sean mínimas, porque después uno se va haciendo; y tercero, los contenidos que se le da a una transmisión de fútbol, porque si llega al estadio un tipo a las 14:30 cuando ya hemos salimos a las 14:00 y no tiene ni siquiera la tabla de posiciones, entonces quiere decir que no es un aporte. Hay que sacrificarse para ser número uno.

¿Se puede relacionar la vida del periodista con el fútbol?

Sí. Porque el relato y el periodismo no me permitirían desvelarme, porque si es un desvelo con comida y trago, al día siguiente uno amanece mal, no tiene el rendimiento mental. Usted necesita un rendimiento mental impecable, y luego el rendimiento físico debe acompañar. Creo que son los elementos clave para rendir bien. Después tiene el resto de la semana para alternar en otras cosas.