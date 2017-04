Blas Pérez sobre salario: “No he recibido ni un peso”

Sincero y concreto. Así fue el delantero de Blooming, Blas Pérez, al asegurar que desde que llegó a la academia no ha recibido un solo pago por su salario, ya cumplió un mes y el 13 será el segundo. “El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso”, dijo a Blooming Noticias, este sábado. Si el panorama no lo ve favorable, se va. Te dejamos sus frases más importantes.

Su llegada. Lo que yo quería era salir y jugar en un fútbol que me dé ritmo porque soy seleccionado. Si me quedaba en Panamá, me iba a costar más estar en la selección. No costó mi llegada, solo me dijeron: ¿Blas estás listo (para venirse)? y ya. No soy un jugador tan caro, tengo 36 años.

Deuda. El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso. La realidad. Y he escuchado en el camerino a mis compañeros que les deben tres meses, o algo así. Es un tema preocupante, soy de los jugadores que no aguantan mucho estas cosas y voy agarrando mis cosas y me voy. Así de sencillo, porque eso no debe ser así. Yo no sabía realmente la historia de lo que estaba pasando aquí, o si no lo hubiera pensado.

Sobre Joselito. A mí me tiene impresionado Joselito (Vaca). Primero porque es un jugador desequilibrante, en cada equipo uno ve un jugador diferente, para mí es Joselito, además de que es el referente. Me ha tratado muy bien.

Lunari. Es un entrenador que te habla las cosas como son y de frente. No soy de hablar con los entrenadores. Uno ya está cansado, ya llevo 20 años en el fútbol. En mi carrera no he sido mucho de hablar. A mí me gusta ganarme el puesto y jugar. Dentro de la cancha soy un ‘loco’.

Sede. Para nosotros es un privilegio ya que muchos clubes carecen de este tipo de infraestructura. Hay que agradecer a Dios y a las personas que han hecho las gestiones para tener estas instalaciones en el club. No tenemos quejas la verdad.

Meta. Quiero llegar al Mundial, es mi sueño, sueño de todo jugador. Con mi selección estamos peleando la clasificación, si llegamos a ir, me retiro después de ese mediado de año (de 2018).