Hacen minuto de silencio por jugador que está vivo

¡Ricardo Oliveira está vivo! No es un milagro. El jugador del Santos de Brasil nunca estuvo ni al borde de la muerte, pero la voz del estadio El Campín pidió un minuto de silencio por el descanso de su alma, error que da la vuelta al mundo. El momento era dedicado a Kaneko, que murió el pasado martes a los 70 años.

“Señora y señores, les pido que nos pongamos de pie para ofrecer este minuto de silencio a Ricardo Oliveira, jugador del Santos de Brasil. Paz en su tumba”, se escuchó en los parlantes del estadio colombiano, en el empate entre Independiente Santa Fe y el Santos por Copa Libertadores. Ni el mismo futbolista, que estaba en la cancha, se dio cuenta.

"No oí nada en su momento, me entero ahora. No hay necesidad de disculparse. Está todo bien", dijo Oliveira tras el final del compromiso, que se disputó en el estadio de la capital colombiana. Los medios de comunicación hicieron eco de esta anécdota, que por algunos momentos conmovió a muchos de lo que asistieron al predio deportivo.