Meleán: "Contra Godoy vamos a estar presionados"

Alejandro Meleán afirmó que el fútbol argentino es de entrega, garra y presión por lo que el juego entre Sport Boys y Godoy Cruz será un compromiso complicado para el equipo boliviano que dirige Xabier Azkargorta. "Contra Godoy seguro vamos a estar más presionado. El fútbol argentino es más de garra y de presión", señaló el jugador.

Meleán, que no fue de la partida en el cotejo pasado por la Libertadores ante Atlético Mineiro (5-2), manifestó que está en la plenitud de sus condiciones para jugar ante los argentinos. "Hay que ver qué decisión toma el profe, yo estoy disponible. Si no juego me tendré que esforzar para ganarme el puesto de nuevo", afirmó al programa Los Más Buscados de DIEZ.

El cruceño que se desempeña como zaguero central y volante reveló que se siente más cómodo jugando en el medio sector. "Me gusta jugar más de volante porque tengo más llegada. En algunos torneos he sido goleador. Pero a los entrenadores les digo que puedo jugar en la posición que más pueda ayudar al equipo", indicó.

Crítico con las canchas

"En otros países tienen canchas de nivel y no entiendo cómo acá no pueden mantener una cancha buena", disparó el polifuncional Meleán a la hora de realizar un rápido análisis de las condiciones de los campos de juego en Bolivia.

"En todos los países de Sudamérica se juega a un toque, al ras del piso, acá no sabés qué rato te va a dar el pique", indicó. Meleán llegó en esta temporada a filas de Sport Boys como uno de los refuerzos del equipo azul de Warnes.