Reprograman partido B. Dortmund - Mónaco

El partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que debía jugarse este martes entre el Borussia de Dortmund y el Mónaco en casa del equipo alemán se canceló hoy después de registrarse una triple explosión junto al autobús del Borussia que provocó heridas a una persona.

El Borussia indicó a través de Twitter que el partido "se ha cancelado" y que se jugará mañana a las 18.45 hora local (12:45 hb). Las entradas de hoy siguen siendo válidas.

La policía alemana informó de que junto al autobús del equipo de fútbol alemán se produjeron "tres explosiones", que provocaron heridas a una persona y la rotura total o parcial de varias lunas del vehículo.

El herido es el español Marc Bartra, jugador del Borussia, según ha confirmado a Efe su propio padre, José Bartra, que explicó que el joven está ingresado en un hospital y "acompañado por su novia".

"Desconocemos el alcance de las heridas, parece que es algo en el brazo producto no sabemos si de los cristales que han saltado y en breve esperamos más noticias", subrayó el padre del futbolista.

Según las primeras informaciones de los medios locales, el español resultó herido en un brazo tras romperse los cristales del vehículo.

El suceso se produjo sobre las 19.00 hora local (17.00 GMT), cuando el vehículo, con los jugadores dentro, se dirigía hacia su estadio para disputar el partido contra el Mónaco correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Las explosiones se registraron en la zona de Dortmund-Höchsten, en la ciudad de Dortmund (oeste de Alemania), donde se encuentra el hotel de concentración del conjunto.

Las fuerzas de seguridad indicaron que por el momento no han podido determinar "qué" ha explotado exactamente o "dónde" se han producido concretamente.

El club previamente informó a través de su perfil en la red social Twitter que el "incidente" había provocado un herido y que "los jugadores habían sido llevados a "un lugar seguro".

Además, el Borusia de Dortmund aseguró que "no hay peligro en el estado ni en sus alrededores".

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 de abril de 2017