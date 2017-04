Claudio Tapia sobre técnico Bauza: "Es un boludo"

“Es un boludo”. Así se refirió el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, sobre el entrenador de la Albiceleste, Edgardo Bauza. El dirigente dijo que tendrá que decir que él no contrató al ‘Patón’ para las eliminatorias. “Me va a obligar a decir: 'Yo no lo contraté, lo contrató la Comisión Normalizadora'. Y voy a tener que hablar del contrato”, dice el recién electo titular.

Tapia, Bauza y Marcelo Tinelli, presidente de la comisión de selecciones, se reunieron, este jueves, en los predios de Ezeiza para definir la continuidad o no del entrenador. "Capaz que después de que salió de ahí (del complejo deportivo), reflexionó y se irá. No sé, no sé. Si llega a decir algo, se equivoca. Pero tranquilo, yo estoy muy tranquilo", se escucha en el audio que se hizo viral.

La decisión final sobre el futuro de la Albiceleste se definirá la siguiente semana, pero todo apunta a que Bauza tiene los días contados como DT. El audio de Tapia lo hizo público el programa deportivo Fútbol 910. Se habla de un operativo de desgaste al entrenador o un plan para que ‘Patón’ deje su cargo por decisión personal.