Ríos: “Me siento honrado de cumplir este sueño”

"Me siento honrado de cumplir este sueño", con esa frase se resume la satisfacción del defensor Camilo Ríos, el jugador más antiguo de Petrolero del Chaco, que este martes (18:15) se mide ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2017. Llegó al equipo en 2011, cuando aún jugaba en la asociación. Además, ascendió dos veces con el conjunto chaqueño y descendió una vez.

El zaguero, de origen colombiano, se quedó con el cintillo de capitán, por ser un líder dentro del grupo. Los últimos días no ha logrado dormir, ya que analiza y recuerda cada paso que dio con el equipo yacuibeño. "No sé cómo expresar todo lo que siento", dijo a DIEZ, a pocas horas de marcar un nuevo episodio junto con el conjunto verdolaga. Te dejamos sus mejores frases.

Sobre el debut. Para mí es un sueño debutar y más en este equipo con el que hemos luchado tanto para conseguir grandes cosas. Me siento contento de estrenarme en un torneo internacional y de haber logrado todo con este equipo.

El equipo. Estamos concentrados en este partido. La verdad que cada uno juega un rol importante. Todos estamos enfocados en el objetivo, que es sacar un buen resultado en casa. Queremos darnos una alegría, primero a nosotros y después a toda la gente que nos apoya.

Capacidad. Este equipo se caracteriza por el sacrificio y la entrega. Sabemos que es un equipo chico, al que no se le dan las comodidades al jugador, pero cada uno sale a luchar para que salga adelante. Lo dejaremos todo.

Las calles. Creo que es una alegría inmensa. Es un sentimiento que lo siente el equipo, el pueblo está explotando de alegría. Hay pancartas hay de todos, es una satisfacción para el equipo.

Recuerdo del ascenso. Fue un partido inolvidable (el que jugaron ante Destroyers para el ascenso). Hubo muchas cosas en la previa, creo que el pueblo no estaba preparado para esa alegría en el momento adecuado, pero ahora se nota la satisfacción en los rostros. Se vive una alegría inmensa en el pueblo.

Quedó como capitán. La verdad me siento muy contento y muy honrado de cumplir este sueño. Lo cierto es que veníamos buscando hace tiempo jugar en un torneo internacional y más con este equipo, que me abrió las puertas. Sufrimos mucho para llegar aquí. No puedo describir lo que siento, casi no duermo por pensar en este partido.

Primer rival. Sabemos que tiene jugadores importantes. Hoy vamos a salir a dar pelea. No podemos achicopalarnos por nada. La verdad, este es un equipo de guerreros.

Datos

-Llegó a Bolivia en 2011 a Bolívar, después pasó a filas de Petrolero

- Formó su familia, tiene dos hijos (Esteban y Camila) y una otra en camino (Katalina)